عبداللهيان إلتقى وفداً من لجنة دعم المقاومة في فلسطين

إلتقى المساعد الخاص لرئيس ​مجلس الشورى​ الإسلامي الإيراني ​حسين أمير عبداللهيان​ في مقر ​السفارة الإيرانية​ في ​بئر حسن​، وفداً من لجنة دعم ​المقاومة​ في ​فلسطين​. ولفت مسؤول ​الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين​ في ​لبنان​ مروان عبدالعال إلى أن "هذه الجلسة هامة جداً لجهة بحث كافة المستجدات والتطورات التي تنال من هذه المنطقة بشكل كامل وخاصة التصعيد الأمريكي الأخير عبر الهجوم السياسي والإقتصادي والتهديدات الكبيرة التي يجريها بالإضافة إلى المخاطر الجدية التي تعاني منها المنطقة عبر مثلث خطير جداً يضم ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​اسرائيل​ وأعوانها من ​دول الخليج​ ولقد أعطانا الكثير من المعلومات المهمة جداً التي تتعلق بمثلث المقاومة الذي يقف بالمرصاد لمثل هذا العدوان، وبالتالي هي شحنة إرادة كبيرة تقول عبر المعطيات أن هذه المؤامرات والإستهدافات لا يمكن أن تصل إلى ما تريده الولايات المتحدة الأميركية، وفي النهاية محور المقاومة سينتصر".

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