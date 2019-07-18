الرئيس عون استقبل وفداً من مندوبي المؤسسات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاص

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وفداً من مندوبي المؤسسات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. وشكر الوفد الرئيس عون على الاهتمام بمطالبهم لناحية صرف الاموال لمؤسساتهم، مطالباً إياه بالاستمرار في رعاية شؤونهم وتوفير الاعتمادات اللازمة لتأمين رعايتهم.

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