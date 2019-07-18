النشرة: فريق من اليونيفيل تفقد الخط الأزرق بالقطاع الشرقي عبر مروحية تنفذ طلعات استكشافية

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنّ "فريقًا من ضباط "​اليونيفيل​" تفقّد ​الخط الأزرق​ في القطاع الشرقي من ​جنوب لبنان​، عبر مروحيّة تابعة لهذه القوات، وتنفّذ في هذه الأثناء طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو منخفض، فوق هذا الخط، انطلاقًا من محور ​العديسة​، ​العباسية​، الوزارني، وحتّى تخوم ​مزارع شبعا​".

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