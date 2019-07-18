جعجع: التحركات الفلسطينية سياسية يقف وراءها حزب الله وحماس

اعتبر رئيس حزب القوات ال​لبنان​ية ​سمير جعجع​ ان "التحركات التي تجري في بعض المخيمات الفلسطينية لا علاقة لها بقرار وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ تنظيم العمالة في لبنان بشكل عام ومن ضمنها العمالة الفلسطينية، سيّما ان وزير العمل قد أخذ في الاعتبار بما يتعلق بالعمال وأرباب العمل الفلسطينيين القوانين الخاصة بهم في لبنان، وأعطاهم كل التسهيلات الممكنة التي يسمح بها القانون"، مشيرا الى ان "التحركات التي تجري في المخيمات خلفيتها سياسية بحتة، إذ ان بعض ​القوى الفلسطينية​ ك​حركة حماس​ وأخرى لبنانية ك​حزب الله​ يقومون بتصوير قرار وزير العمل للشارع الفلسطيني على غير حقيقته، وكله بهدف استقطاب هذا الشارع في الصراع القائم بين حماس وحلفائها اللبنانيين من جهة، والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى".

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