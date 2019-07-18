المنلا: صندوق النقد لم يحث لبنان على فك ربط عملته بالدولار

نفى مستشار رئيس الوزراء ​سعد الحريري​ ​نديم المنلا​، أنّ "​صندوق النقد​ الدولي" حثّ ​لبنان​ على فكّ ربط عملته بالدولار"، لافتًا إلى أنّ "التصريحات الّتي أدلى بها الحريري أمام مجلس النواب هذا الأسبوع بشأن مقترحات "صندوق النقد"، بما في ذلك تحرير سعر العملة أشارت إلى "وصفات عامة" يوصى بها الصندوق للحكومات وليست توصيات محدّدة للبنان".

وركّز في حديث إلى وكالة "رويترز" على أنّ "الليرة مربوطة عند 1507.5 للدولار منذ عام 1997، وانّ "صندوق النقد" لم يقترح تحرير سعر صرف الليرة في الآونة الأخيرة أو في السنوات القليلة الماضية"، موضحًا أنّ "تصريحات الحريري كانت ردًّا على انتقاد خلال المناقشات. "صندوق النقد" لم يوصِ بهذا قط في التاريخ الحديث، هذا هو السبب في أنّ بيانه الختامي بعد الزيارة الأخيرة إلى لبنان لم يحو أي شيء في هذا الشأن".

وعمّا إذا كان لبنان يدرس طلب مساعدة "صندوق النقد"، أعلن المنلا أنّ "لبنان لم يطلب قط برنامجًا لصندوق النقد، ولا نرى حاجة ملحّة لفعل ذلك".