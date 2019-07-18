قوى الأمن عممت صورة محتال يوهم النساء بجمع تبرعات لمراكز خيرية ويسرق مصاغهن بعد ذلك

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 10 تموز 2019 وفي ​كورنيش المزرعة​، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت مفرزة استقصاء ​بيروت​ في وحدة ​شرطة بيروت​ من توقيف المدعو: "خ. ق." (مواليد عام 1987، مكتوم القيد)، على متن سيارة نوع "ب أم" لون زيتي، جرى ضبطها".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتحقيق معه من قبل مفرزة بيروت القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، اعترف بقيامه بالاشتراك مع امرأة -العمل جار لتوقيفها- على سرقة مجوهرات بطريقة احتياليّة من خلال الالتقاء بنساء في الشوارع يضعن مصاغ ذهبيّة، وايهامهنّ أنّه يرغب بالتبرّع لأحد المراكز الخيريّة أو المساجد، ويّدعي بأنّه لا يجوز شرعًا استلام التبرعات بوجود مجوهرات، فيطلب منهن نزعها، ويعمد لاحقًا على سرقتها".

ولفتت إلى أنّه "تبين أنّ الموقوف من أصحاب السوابق بجرائم نشل وسرقة، كما تعرّفت عليه سيدة من اللواتي وقعن ضحية أعماله، واتّخذت بحقه صفة الادعاء الشخصي".

وعمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته بناءً على اشارة ​القضاء​ المختص، وطلبت من اللواتي وقعن ضحيّة أعماله وتعرّفن عليه، "الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على الرقم 810170/01 – 810171/01 تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة".