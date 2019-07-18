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الراعي التقى البطريرك مار افرام الثاني في الديمان وعرض لشؤون كنسية مع زواره

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التقى البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ في المقر البطريركي الصيفي في ​الديمان​، بطريرك السريان الأرثوذكس مار افرام الثاني، في حضور المطارنة مطانيوس الخوري، جوزيف نفاع و​الياس نصار​ والقيم البطريركي الخوري طوني الآغا. وتمّ عرض لمواضيع كنسيّة عامّة، وقدّم الراعي للبطريرك افرام مجلد ​الوادي المقدس​ للزميل جورج عرب.

من ثمّ، التقى البطريرك الراعي الأباتي ​مارون أبو جودة​ يرافقه الآباء الأنطونيين الجدد، ومدير "مدرسة السيدة للأباء الأنطونيين" الأب رواد كعدي، الّذي قدّم له كتابًا عن تاريخ تأسيس المدرسة وقرصًا مدمجًا لعدد من الترانيم الدينيّة لكورال المدرسة. ومنح البطريرك البركة للآباء الجدد، متمنيًا لهم "التوفيق في تأدية رسالتهم في خدمة الله والرهبنة والكنيسة".

واستقبل أيضًا كرم يزبك من "​كاريتاس​ Mona"، وسفير لبنان السابق في روما العميد ​جورج خوري​، من ثمّ الأب ماجد مارون الأنطوني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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