إجتماع ثلاثي بين الحريري وجنبلاط وأبو فاعور على هامش الجلسة العامة لمجلس النواب

يُعقد اجتماع ثلاثي في إطار مساعي حل أزمة ​قبرشمون​، بين رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ ووزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، على هامش الجلسة العامة ل​مجلس النواب​ المخصّصة لمناقشة مشروع موزانة عام 2019.

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