جمعية الصناعيين: للتجاوب مع قرارات وزارة العمل وملاحقة المؤسسات غير الشرعية

أيّدت "​جمعية الصناعيين​ ال​لبنان​يين"، "جهود وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ والخطوات الّتي يتّخذها تنفيذًا ل​قانون العمل​ اللبناني، الّذي من شأنه تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان ومواجهة العمالة غير الشرعيّة الّتي ترفع من نسبة ​البطالة​ في صفوف اللبنانيين".

وأكّدت في بيان عقب اجتماع لمجلس إدارتها برئاسة رئيس الجمعية ​فادي الجميل​، أنّه "سبق للجمعية أن رفعت منذ سنوات منظومة "للبننة" العمالة، وهي تتعاون مع الوزارة والقطاعات الصناعية لوضع آليّة تجعل الخطوات والمقرّرات والإجراءات الواجب اتّخاذها موضع التنفيذ، وذلك بغية حسن تطبيق القرارات المتّخذة بما يتناسب مع خصوصيّة كلّ قطاع".

وطلبت من جميع الصناعيين "التجاوب مع هذه القرارات لحين تحديد الآليّة المذكورة مع ​وزارة العمل​، إلى جانب استكمال مساعي الجمعية مع الوزارات والمؤسسات والإدارات المعنيّة، لمعالجة وملاحقة المؤسسات غير الشرعيّة وتطبيق القوانين بشأنها".

وثمّنت "حرص وزير العمل على تحصين المؤسسات الصناعية الشرعيّة وحمايتها".