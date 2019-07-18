سعد بجلسة مناقشة الموازنة: الحلول ليست مستحيلة ولكنها بحاجة لارادة وقرار

اشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد إلى انه "خلال مناقشة الموازنة سمعنا كلاما افرحنا ولكن اصطدمنا بواقع مرير"، معتبرا ان "لكل داء دواء ولكل داء اداء ايضا ونحن عجزنا عن تصويب الاداء".
وفي كلمة له خلال جلسة مناقشة الموازنة سأل سعد:"هل هذ الموازنة تعكس انعدام النمو الاقتصادي في لبنان، وهل هذه الموازنة تؤكد على استقلالية القضاء وتحمي الرأي العام"، مشيرا الى ان "العدل غائب والظلم سائد وبتنا اليوم نحلم بوضع حد للفساد بينما كنا نحلم في السابق باسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين".
وأكد سعد أن "الحلول ليست مستحيلة ولكنها بحاجة لارادة وقرار بمواكبة القضاء القوي"، لافتا الى ان "الموازنات تأتي كنتيجة لقرارات تأخذها الحكومة لذلك نرى أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ قرارات تحقق ايرادات للدولة نخفض عجز الموازنة"، معتبرا ان "المسكنات لم تعد تفيد والمعالجات الشكلية لم تعد تنطلي على احد".
ولفت سعد الى اننا "خضنا معركة الشفافية في الكهرباء ونقترح اعتماد المنهج الذي اتبعناه في الكهرباء على كافة القطاعات لان هذا الحل يخفّض الكلفة على المواطن ويخفّض على الدولة المصاريف"، مؤكدا انه "لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي من دن تخفيض النفقات".من جهة اخرى رأى سعد أن "هناك حاجة ملحة إلى تنظيم العمل المؤسساتي في مرفأ بيروت".
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