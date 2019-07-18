شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة برلمانية للحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف المتوقفة منذ 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد النائب رياض عبد الستار، مذكرة تفصيلية بمشروعات الصرف الصحى المتوقفة منذ عام 2009 ولم تُستكمل أعمالها حتى الآن فى مجموعة من القرى بمركز ملوى بمحافظة المنيا، وذلك تمهيدا لتقديمها للحكومة بشأن استئناف الأعمال فيها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من القرى التى كانت مدرجة ضمن خطة الصرف الصحى عام 2009 وتم بالفعل بدء الأعمال ولكن توقفت منذ فترة حتى الآن، مطالبا بسرعة استئناف الأعمال وفقا للاعتمادات المالية المتاحة والمخصصة لمشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وذلك وفقا لجدول زمنى فى التنفيذ.

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وطالب عضو مجلس النواب، بعدم البدء فى مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات القائمة بالفعل، ويكون هناك تحديد للأولويات فى التنفيذ، ومراعاة القرى الأكثر احتياجا، على أن يتم وضع نسبة الانتهاء من الأعمال ضمن الأولويات أيضا.