شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان فضل العميرى يطالب بزيادة المنح الدراسية لأبناء مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب سليمان فضل العميرى، زيادة المنح الدراسية بكليات القمة خاصة الطب والهندسة والصيدلة لأبناء محافظة مطروح والمحافظات الحدودية.

وأوضح عضو البرلمان بمحافظة مطروح، أن المنطقة الغربية للجمهورية تشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وهناك العديد من المشروعات العملاقة التى تتطلب توفير كافة المجالات، وأن زيادة المنح الدراسية لأبناء المحافظة يهدف إلى زيادة فرص التعليم بكليات القمة، مطالبا المجلس بالتنسيق مع الجامعات الخاصة والأهلية في هذا الشأن وسرعة البت فى المسألة.

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وأكد العميرى، أن زيادة المنح يهدف أيضا لخدمة التنمية الشاملة بالمحافظة، بل فى المنطقة بالكامل التى تعد البوابة الغربية للجمهورية، إلى جانب أنه يساهم فى سد العجز في أعداد الأطباء بالمحافظة بما يؤدى إلى خدمات طبية متميزة وكافة التخصصات فى القطاعات المختلفة، مؤكدا أن تحفيز الطلاب المتفوقين على استكمال مسيرتهم العملية هو الهدف الأسمى خلال هذه الفترة لخلق مزيد من الكوادر الشبابية القادرة على العمل والعطاء خلال فترة البناء التى تشهدها الدولة المصرية.