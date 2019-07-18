‏رئيس طاقة البرلمان: إشادة أمريكا بقطاع البترول دليل على وصوله للعالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Advertisements اعتبر النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تصريحات مايرون بريليانت نائب الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الامريكية التى أشاد فيها بالنتائج التى حققها قطاع البترول خلال السنوات الأخيرة فى مختلف الأنشطة البترولية اضافة إلى إشادته بالبرنامج الطموح الذى يتم تنفيذه لتطوير قطاع البترول وما يتضمنه من برامج عمل متكاملة شهادة على النجاحات الكبيرة التى حققها قطاع البترول. وقال " طلعت السويدى " فى بيان أصدره اليوم إن الفضل الأول للنجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققها قطاع البترول يرجع الى الدعم الذى يحظى به هذا القطاع الاستراتيجي والمهم من الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا ونجاح الدكتور طارق الملا وزير البترول وجميع قيادات الوزارة وشركات البترول فى التنفيذ الدقيق وبحرفية ومهنية ومواصفات عالمية لتكليفات الرئيس السيسى وتوقع النائب طلعت السويدى ان يحقق قطاع البترول نجاحات كبيرة خلال المرحلة القادمة بعد الاتفاقيات المهمة التى وافق عليها مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان فى فصله التشريعي الأول مؤكدا ان كفاءة ومهنية الخبراء والمهندسين والفنيين وجميع العاملين المصريين بهذا القطاع وصلت إلى العالمية.

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