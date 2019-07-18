شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد عامر تشيد بنجاح متطوعى مجموعة ستاد السلام ببطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرصت الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة ورئيس لجنة المتطوعين ومرافقي المنتخبات ، على حضور الاستعدادات لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر في نسختها ال 32 بمشاركة 24 منتخباً.

وتقام المباراة في ستاد السلام بين منتخبي تونس ونيجيريا في ختام المباريات التي احتضنها ستاد السلام حيث شهد الإستاد منافسات المجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا.

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وأثنت جهاد عامر على دور الشباب المتطوعين - حسب البيان الصحفي - في تنظيم المجموعة الرابعة بإستاد السلام والتي تبدأ مهامهم باستقبال الجماهير من المحيط الخارجي للاستاد وتوجيههم وصولا لمقاعدهم بالمدرجات، واستقبال كبار الزوار وممثلي البعثات الدبلوماسية، وأيضاً المشاركة في اللجنة الإعلامية للتنسيق مع الإعلاميين المصريين والأجانب، وكذا مشاركة المتطوعين في اللجنة الطبية.

وقدمت عامر الشكر والتقدير لرئيس مجموعة استاد السلام رئاسةً ومسئول التنسيق مع المتطوعين بالاستاد على النجاح اللافت خلال فعاليات البطولة الأكبر بالقارة.

وفى سياق آخر ، أوضحت الدكتورة جهاد عامر جاهزية جميع المتطوعين لحفل ختام البطولة المقرر له بعد غد الجمعة بإستاد القاهرة ، وكذا المباراة الختامية للبطولة التي تجمع بين منتخبي الجزائر والسنغال.