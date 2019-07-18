كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تمنع دخول رشيدة طليب وإلهان عمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "هآرتس" أن السلطات الإسرائيلية تسعى إلى منع النائبتين الأمريكيتين في الكونغرس عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب وإلهان عمر، من دخول أراضها.

وقالت إن القرار اتخذته وزارتا الشؤون الاستراتيجية والداخلية في الحكومة الإسرائيلية اللتان طلبتا من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اتخاذ قرار بعدم السماح للنائبتين بدخول إسرائيل.

Advertisements

واعتبرت الصحيفة أن النائبين من الداعمات للمقاطعة الدولية لإسرائيل، وتريدان زيارة بعض المناطق ومنها الضفة الغربية خلال الأسابيع المقبلة.

ويحظر مشروع قانون للحكومة الإسرائيلية دخول أنصار المقاطعة الدولية لإسرائيل.