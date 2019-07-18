كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 جنود فرنسيين في جويانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الخميس، إن 3 جنود فرنسيين لقوا حتفهم بسبب أبخرة سامة خلال عملية استهدفت التنقيب غير المشروع عن الذهب في جويانا الفرنسية.

وقالت الوزارة، إن الجنود كانوا يستعدون لوضع عبوات ناسفة لتدمير منشآت تحت الأرض يستخدمها عمال المنجم عندما تعرض 8 منهم للتسمم بسبب تصاعد أبخرة سامة من أسفل أحد الدهاليز.

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وأضافت، أن 5 جنود آخرين نقلوا جواً ولا يزال أحدهم في حالة خطيرة.

وذكرت صحيفتان في جويانا، أن الحادث وقع بعد ظهر أمس الأربعاء، في موقع غير قانوني في منطقة ماريباسولا في جنوب جويانا بالقرب من الحدود مع سورينام والبرازيل.

ونشرت فرنسا مئات الجنود في المنطقة لمكافحة التعدين غير القانوني.