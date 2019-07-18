كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس فارماجو يعين لجنة للتفاوض بين الصومال وصوماليلاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين الرئيس الصومالي ، محمد عبد الله فرماجو ، لجنة لقيادة المفاوضات بين حكومة الصومال الفيدرالية وإدارة أرض الصومال يوم الأربعاء ، حسبما أكدت وكالة الأنباء الصومالية الوطنية.

وقد كلف الرئيس اللجنة المكونة من ستة أعضاء والتي تتألف من مسؤولين عسكريين صوماليين سابقين وعضو في البرلمان ودبلوماسيين برئاسة المحادثات.

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ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الحكومة الصومالية ، يتعين على اللجنة الجديدة أن تتولى القضايا بما في ذلك إعداد بحث مفصل حول الجوانب القانونية بالإضافة إلى الشؤون السياسية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية حول المحادثات.

وستقدم اللجنة المشورة وتحديثات إلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حول التقدم المحرز في المحادثات.