كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: الجريمة المنظمة تتوسع في جنوب شرق آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار تقرير للأمم المتحدة الي ان عصابات الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا تزدهر في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والحياة البرية والسلع المزيفة، بالاضافة لتسهيل الفساد وحرية حركة الأشخاص والبضائع للاتجار.

وأضاف ان جماعات الجريمة المنظمة في المنطقة أصبحت أكثر قدرة على الحركة لأنها تستغل المناطق ذات السيطرة الضعيفة على الحدود وتستخدم الخدمات اللوجستية المتقدمة لنقل المنتجات.

وأوضح جيريمي دوغلاس، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ان القيمة التراكمية لسوق الميثامفيتامين تزيد على 60 مليار دولار هذا العام.

