كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: قصف جوي يستهدف تجمعات للمليشيا في معسكر عبس بحجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، تموز 18، 2019، غارات على تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف استهدفت بثلاث غارات تجمعات للمليشيا داخل معسكر عبس في مديرية عبس.

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ولفتت المصادر إلى أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من داخل المعسكر، دون أن تتوفر معلومات عن الخسائر التي خلفها القصف.

وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات المليشيا في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية.