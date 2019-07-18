كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المهاجرون في مركز الاحتجاز بليبيا يعيشون ظروف قاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقول المهاجرون المحتجزون في مركز احتجاز بجنوب ليبيا انهم يعيشون في ظروف غير صحية وغالبًا ما يواجهون نقصًا في الغذاء وسط إهمال من المنظمات الدولية.

من بين أولئك الموجودين في المركز المتهالك في مدينة سبها، على بعد حوالي 650 كم، أو 400 ميل، إلى الجنوب من العاصمة طرابلس، أحمد صالح إبراهيم، وهو سوداني يبلغ من العمر 19 عامًا شق طريقه إلى ليبيا بمساعدة المهربين العام الماضي.

يقول إبراهيم "الشيء الأكثر أهمية الذي نريده هو مواد التنظيف، وكذلك المواد الغذائية".

أصبحت ليبيا ممرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة الذين فروا إلى أوروبا بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحاكمها معمر القذافي.

أنفق الاتحاد الأوروبي الملايين على تجهيز وتدريب خفر السواحل الليبيين وتحسين ظروف مراكز الاحتجاز.

