كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تعيد تحديد موعد إطلاق مركبة إلي القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الفضاء الهندية إنها ستطلق مركبة فضائية إلى القمر يوم الاثنين بعد جهد فاشل هذا الأسبوع.

ذكرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن عملية إطلاق تشاندرايان -2 قد تم إعادة جدولتها الآن للساعة 2:43 بعد الظهر يوم الاثنين. وقالت اليوم الخميس ان لجنة من الخبراء حددت السبب الجذري للعقبة الفنية السابقة وتم تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية الآن.

تم تصميم تشاندرايان، الكلمة السنسكريتية ل "مركبة القمر"، للقيام بهبوط ناعم على القطب الجنوبي للقمر وإرسال روفر لاستكشاف رواسب المياه التي أكدتها مهمة فضائية هندية سابقة تدور حولها. وقد جاء جدول الإطلاق الجديد في وقت أسرع من المتوقع.

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وقد اوضح بالافا باجلا، المحرر العلمي لقناة نيودلهي التلفزيونية الإخبارية، في وقت سابق إن نوافذ الإطلاق يجب أن تفي بالعديد من المعايير الفنية وقد يستغرق الأمر أسابيع أو شهورًا لتاريخ جديد.

كما اشار الدكتور ك. سيفان، رئيس المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء، الي ان مهمة تشاندرايان -2 التي تبلغ تكلفتها نحو 140 مليون دولار كانت الاعظم حتى الآن، ويعزى ذلك جزئيًا إلى التعقيدات الفنية للهبوط اللين على سطح القمر.

اذا نجحت الهند في ذلك، فستكون رابع دولة تضع مركبة فضائية علي سطح القمر من صنعها بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.

