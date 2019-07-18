كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن إنفوغرافيك| الجوع يزحف على العالم وهؤلاء في مقدمة الضحايا

للعام الثالث على التوالي يرتفع عدد الجياع في العالم، وفقا لما كشفه التقرير السنوي الجديد لحالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الذي صدر مؤخرا.

وبحسب التقرير، فإن ما يقدر بنحو 820 مليون شخص لم يجدوا ما يكفيهم من الطعام في العام 2018، مقارنة بحوالي 811 مليون شخص خلال العام السابق، الأمر الذي يبين التحدي الهائل الذي يواجه تحقيق هدف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030.

التقرير عكس حالة من التشاؤم حول إمكانية تحقيق مقاصد التغذية في الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، إذ أفاد بأن وتيرة التقدم في تخفيض عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم إلى النصف وتقليل عدد الأطفال الذين يولدون بوزن ناقص بطيئة للغاية.

من أبرز ما ورد في التقرير أن حالة الجوع في أفريقيا هي الأكثر إثارة للقلق، حيث سجلت القارة أعلى معدلات الجوع في العالم، وهي معدلات تستمر في الارتفاع ببطء ولكن بثبات في جميع المناطق دون الإقليمية تقريبا.

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بالإضافة إلى ذلك، يعيش أكبر عدد ممن يعانون من نقص التغذية (أكثر من 500 مليون) في آسيا، غالبيتهم في دول جنوبي آسيا، بينما تتحمل أفريقيا وآسيا معا العبء الأكبر من جميع أشكال سوء التغذية، حيث يوجد فيهما أكثر من 9 من كل 10 أطفال يعانون من التقزم في العالم، وأكثر من 9 من كل 10 أطفال يعانون من الهزال في العالم.

ويستعرض الإنفوغرافيك المرفق لموقع سكاي نيوز بعض أبرز نتائج التقرير بالإضافة إلى بعض الحقائق والأرقام أساسية حول عدد الجياع في العالم لعام 2018، ومناطق تركز وتوزيع انعدام الأمن الغذائي بحسب شدته في مناطق العالم المختلفة.