كاغامي يضع عينه على المغرب ويستعد لفتح سفارة جديدة لبلاده بالرباط

بعد ايام من الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لكيغالي، أعلنت جمهورية رواندا عن قرب افتتاح سفارتها في المغرب.

وجاء في بيان رسمي عن الوزير الأول الروندي، أن الشيخ صالح هابيمانا من المنتظر أن يشغل منصب السفير لرواندا في الرباط، بعدما عينه الرئيس الرواندي بول كاغامي.

ويأتي هذا التعيين أياما قليلة بعد الزيارة التي قام بها الى كيغالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، حيث سلم رسالة من الملك محمد السادس للرئيس بول كاغامي.

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وتأتي الخطوة الروندية الجديدة تجاه المغرب، تزامنا مع زيارة وفد من جبهة “البوليساريو” الانفصالية لكيغالي ولقائهم بالرئيس بول كاغامي، حيث حاولوا حشد الدعم الروندي، خصوصا أن كاغامي يشغل منصب عضو في لجنة “الترويكا” التي عينها الاتحاد اإفريقي، لتتبع المسلسل الأممي في قضية الصحراء المغربية.

وشهدت العلاقات بين المغرب وجمهورية رواندا تحولا مهما بعد الزيارتين اللتين قام بهما كل من الرئيس بول كاغامي للمغرب في يونيو 2016، والملك محمد السادس لرواندا في أكتوبر من نفس السنة.