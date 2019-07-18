رامي عياش: كم يحتاج الشرق إلى مثل قرار المغرب المتقدم

قال الفنان اللبناني، رامي عياش، أخيرا، إن منع رجال الدين من ممارسة الأنشطة السياسية في المغرب قرار متقدم، معتبرا أن دول شرق العالم العربي تحتاج إلى مثل هذه الخطوات، موجها الثناء إلى الملك محمد السادس على اتخاذه القرار المذكور.

وغرد رامي عياش على حسابه في موقع التواصل “تويتر” في تعليقه على خبر منع رجال الدين في المغرب من ممارسة السياسة، وقال:” كم يحتاج الشرق إلى مثل هذه الخطوات المتقدمة لإصلاح دولنا العربية. فصل الدين عن الدولة خطوة أساسية تضمن تقدم، وإصلاح الدول، وتحمي الدين، والكرامة الإنسانية”.

ووجه عياش، الذي تربطه بالمغرب علاقة مميزة، الثناء على الملك محمد السادس بعد هذه الخطوة، وأضاف في تغريدته: “تحية إلى ملك المغرب #محمد_السادس على هذه الخطوة المتقدمة، والجريئة”.

وأصدر الملك محمد السادس مرسوما عام 2014 يمنع الأئمة، والخطباء، وجميع المشتغلين في المهام الدينية من “ممارسة أي نشاط سياسي”، ومنع “اتخاذ أي موقف سياسي، أو نقابي”، إضافة إلى المنع عن “القيام بكل ما يمكنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية.