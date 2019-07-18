الحرَّاكة المغاربة يتحدون المراقبة الأمنية الكبيرة ويتضاعفون

بالكاد جف مداد قلم استطلاع الرأي الذي نشره موقع بي بي سي عربي بخصوص استعداد 43 في المائة من الشباب المغاربة للهجرة بدون أوراق رسمية إلى خارج بحثا عن حياة أفضل، بدرجة أولى؛ جاء تقرير جديد للاتحاد الأوروبي ليؤكد هذا الاستعداد المغربي للهجرة. إذ أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المغربية بهدف احتواء ومنع تدفقات الهجرة السرية إلى الجنوب الإسباني منذ بداية السنة الهجرة، لاسيما منذ الزيارة التي قام بها العاهل الإسباني فيليبي السادس إلى الرباط منتصف شهر فبراير الماضي، وهي الجهود التي سمح بتقليص تدفقات الهجرة بنسبة 27 في المائة إلى إسبانيا؛ إلا أن تقريرا سريا أوروبيا حديثا يكشف أن هذه الجهود الكبيرة لم تنفع مع الحرّاكة المغاربة الذين يعملون على مراوغة الأمن بغية الهجرة، إلى درجة أن أعدادهم تضاعفت في الأسدس الأول من هذه السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. في المقابل، يبدو أن تراجع تدفقات الهجرة بين المغربية وإسبانيا، يعزى إلى تراجع أعداد مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يقدمون على الإبحار إلى الضفة الأخرى أو اقتحام السياجات الحدودية للمدينة المحتلتين سبتة ومليلية، نظرا إلى سياسة ترحيل المهاجرين التي رفعت السلطات المغربية من وتيرتها، سواء إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بعض مدن جنوب المملكة، مدينة تزنيت على سبيل المثال لا الحصر.

في هذا الصدد، كشف تقرير سري أنجزه الاتحاد الأوروبي أن أعداد المهاجرين المغاربة غير النظاميين الذين يصلون إلى إسبانيا يتضاعف تقريبا سنة تلو الأخرى. التقرير الذي انفردت صحيفة “إلباييس” بنشر بعض تفاصليه، يفيد بأن عدد المغاربة غير النظاميين الواصلين إلى إسبانيا في الشهور الستة من السنة الجارية بلغ 4145 مغربيا، إذ يمثلون نسبة 29.9 في المائة من مجموع 13865 مهاجرا غير نظامي بالجارة الشمالية من مختلف الجنسيات. علما أن المغاربة تصدروا خلال نفس الفترة من السنة الماضي (2018) لائحة المهاجرين غير النظاميين، وفق أرقام الأمم المتحدة، لكن بنسبة 15 في المائة فقط، ما يعني أن عددهم تضاعف تقريبا.

الصحيفة الإسبانية علقت على نجاح السلطات المغربية في منع واحتواء تدفقات المهاجرين الآتين من إفريقيا جنوب الصحراء مقابل فشلها في تقليصها أعداد المغاربة قائلة: “المهاجرون المغاربة يراوغون المراقبة التي تقوم بها السلطات المغربية”، مضيفة “احتوت الأجهزة الأمنية المغربية الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا، لكن معدل المغاربة تضاعف بين المهاجرين الواصلين حديثا”.