طقس الخميس.. جو حار مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية العامة بطقس حار بكل من الجنوب الشرقي، وجنوب البلاد، وحار نوعا ما بالمناطق الداخلية.

كما ستهم سحب منخفضة كثيفة، خلال الصباح و الليل، كلا من سواحل وسهول المحيط الأطلسي، وشمال وغرب الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الاطلس وذلك خلال الظهيرة. وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، ومعتدلة من القطاع الشرقي بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي . وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ما بين 16 و21 درجة بكل من الشمال ووسط وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 25 و30 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و29 درجة جوار السواحل، وما بين 30 و36 درجة بمرتفعات الأطلس والسايس والريف وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وسوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بالمنطقة الشرقية والهضاب، وما بين 40 و46 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والمهدية، وهائجا بالجنوب ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سيم وطرفاية.