يافا: "ترجل من شاحنته فدُهس ولقي مصرعه"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص (40 عاما) مصرعه إثر تعرضه للدهس من قبل شاحنة في شارع سلمة في مدينة يافا صباح اليوم الخميس.
وقال شهود عيان إن الشخص لقي مصرعه على الفور إثر تعرضه للدهس تحت عجلات شاحنتين في الشارع المذكور، وحاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته إلا أن محاولاتها فشلت وتم إقرار وفاته في المكان.
وأغلقت الشرطة مقطعا من الشارع أمام حركة السير وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.
يشار إلى أن شارع سلمة شهد قبل عدة أيام حادث دهس سقط ضحيته شخص كان يقود دراجة هوائية.
ووفقا للشرطة فإنه "تبين من التحقيقات الأولية أن ضحية الحادث هو سائق إحدى الشاحنات الذي ترجّل من شاحنته لاستيضاح شيء ما، فتدحرجت الشاحنة واصطدمت به ودهسته ليلقى مصرعه على الفور".
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