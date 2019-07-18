شكرا لقرائتكم خبر عن بن فريد: الجزيرة تفتعل معارك جانبية لصرف الأنظار عن فضائح قطر والان مع التفاصيل

قال الكاتب الصحافي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، إنه وبعد الحصول على الأدلة القاطعة في تورط قطر بدعم الإرهاب حتى في إيطاليا تحاول قناة الجزيرة أن تفتعل معارك جانبية لتشتيت التركيز على فضائحها.

وأضاف بن فريد: الجزيرة تفضح عملاءها في الشرعية اليمنية بتناغم هجومهم معها تجاه الشيخ هاني بن بريك وكأنها تشير إليهم.

وتابع، عبر حسابه على موقع تويتر: فماذا يحتاج التحالف أكثر كي يفهم من يخدم قطر؟.

وبدأت قناة الجزيرة، وإعلام حزب الإصلاح، أمس، حملة ضد نائب رئيس المجلس الانتقالي بعدن، للتغطية على فضائح دعم قطر للإرهاب.