اخبار العالم

أبوظبي تتصدر مؤشر أكثر المدن أماناً في العالم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تتصدر مؤشر أكثر المدن أماناً في العالم والان مع التفاصيل

تصدرت مدينة أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم وفقاً لمؤشر منتصف العام على موقع Numbeo، وذلك للعام الثالث على التوالي.

ووفقاً لحساب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي الرسمي على تويتر، ارتفع مؤشر الأمان في الإمارة بنسبة 1.28% من 88.26 نقطة في نصف 2018 إلى 89.39 نقطة في نصف العام الجاري، متفوقةً بذلك على 327 مدينة عالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبوظبي تتصدر مؤشر أكثر المدن أماناً في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا