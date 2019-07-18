شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تتصدر مؤشر أكثر المدن أماناً في العالم والان مع التفاصيل
تصدرت مدينة أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم وفقاً لمؤشر منتصف العام على موقع Numbeo، وذلك للعام الثالث على التوالي.
ووفقاً لحساب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي الرسمي على تويتر، ارتفع مؤشر الأمان في الإمارة بنسبة 1.28% من 88.26 نقطة في نصف 2018 إلى 89.39 نقطة في نصف العام الجاري، متفوقةً بذلك على 327 مدينة عالمية.
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