شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة أمريكية جديدة للأمن البحري في الخليج والان مع التفاصيل

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مسؤولين أمريكيين سيطلعون أعضاء من السلك الدبلوماسي يوم غد الجمعة، على مبادرة جديدة لتعزيز حرية الملاحة والأمن البحري حول مضيق هرمز.

وقالت الوزارة في بيان "الأمر يتطلب مسعى دولياً للتعامل مع هذا التحدي العالمي، وضمان مرور السفن بسلام".

وأضافت أن الإفادة سيقدمها مسؤولون بوزارتي الدفاع والخارجية، ولن سيسمح لوسائل الإعلام بحضورها.