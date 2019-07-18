شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون شخص يعتزمون اقتحام قاعدة الكائنات الفضائية بنيفادا والان مع التفاصيل

قال أكثر من 1.5 مليون شخص إنهم يعتزمون المشاركة في اقتحام منشأة عسكرية في نيفادا، حيث يعتقد مروجو نظريات المؤامرة أن الحكومة الأمريكية تحتفظ بكائنات فضائية فيها.

وبلغ عدد الأشخاص الذين قالوا إنهم سيشاركون في اقتحام المنشأة المعروفة باسم "إريا 51" أو "المنطقة 51"، مليوناً و576 ألفاً و853 شخصاً حتى مساء الأربعاء في صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن ذلك الحدث. وقال 1.2 مليون شخص آخرون إنهم "مهتمون" بذلك.

ومن المقرر أن يتم ذلك الحدث في الثالثة صباحاً (10:00 بتوقيت غرينتش) يوم 20 سبتمبر (أيلول).

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وجاء في صفحة الحدث على فيس بوك: "سوف نلتقي جميعاً في منطقة إليان سنتر 51 السياحية، وننسق دخولنا".

ولم يتضح من يقف وراء تلك الصفحة.

وكانت متحدثة باسم القوات الجوية قالت في بيان نقلته محطة "إيه بي سي"، إن أي "محاولة للوصول بشكل غير قانوني للمنشآت العسكرية أو مناطق التدريب العسكري أمر خطير".