شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في رازح الحدودية والان مع التفاصيل
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، تموز 18، 2019 مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودي بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة غمار التابعة لمديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف.
ولفتت المصادر إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية معارك عنيفة بين قوات الجيش والانقلابيين.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
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