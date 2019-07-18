شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي بحريني: برنامج الجزيرة المفبرك احتوى الكثير من التناقضات والان مع التفاصيل

قال المحلل السياسي البحريني أسامة الماجد إن البرنامج المفبرك "ما خفي كان أعظم" احتوى الكثير من المتناقضات، أولها أنه لا يتضمن أي محتوى صحيح.

وأضاف في تصريحات لـ «البيان» الإماراتية، أن ما عرضه البرنامج مجرد أكاذيب من قبل إرهابيين، ومن شخص هارب ومطلوب على قائمة الإنتربول الدولي، لأسباب تتعلق بالتنصل من الخدمة العسكرية، ومحاولة إقامة شبكات تجسس عنقودية في البحرين تتبع الاستخبارات القطرية.

وأوضح الماجد أن البرنامج ذكر أسماء شخصيات ليست في مناصبها، وأوقاتاً متضاربة حول عدد من الأحداث غير الصحيحة، وزيّف أحداثاً أخرى، بشكل احترافي، ومشين في آن واحد.