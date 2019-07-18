تحقيق النزاهة في البصرة تصدق أقوال متهمين بجريمة الرشوة

صدقت محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، الخميس، أقوال متهمين اثنين الاول يعمل في شرطة مديرية كمرك المنطقة الرابعة والثاني بقسم الشرطة القضائية في المحافظة عن جريمة اخذ مبالغ مالية (الرشوة).
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "فريق عمل من محققي هيئة النزاهة باشراف مباشر من قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة تمكنوا من ضبط متهم متلبس بجريمة الرشوة يعمل مفوض شرطة في مديرية شرطة كمرك المنطقة الرابعة يمارس عمله في ميناء ام قصر الشمالي وهو يتقاضى مبلغا مقداره (500) دولار امريكي من احد المخلصين الكمركيين".
واضاف أن "المحكمة نفسها صدقت اقوال متهم يعمل مفوض في قسم الشرطة القضائية في محافظة البصرة عن جريمة الرشوة بعدما طلب مبلغ مقداره ستون الف دولار امريكي واستلام قسم من هذا المبلغ مقابل ادعائه بشمول احد المدانين والموقوف في سجن الناصرية وفقا احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، مدعيا بان لديه القدرة والتوسط على شموله بقانون العفو المرقم 27 لسنة 2016".
وأشار إلى أن "المتهمين صدقت اقوالهم وفقا لاحكام المادة 160 لسنة 1983 من قانون العقوبات العراقي وبصدد احالتهم على محكمة الموضوع لينالوا جزاءهم العادل".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
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