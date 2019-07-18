الرشيد يمنح سلف تتراوح بين 5 الى 10 ملايين دينار للموظفين الحاملين بطاقة نخيل

اعلن مصرف الرشيد، الخميس، عن منحه سلف تتراوح بين 5 الى 10 ملايين دينار للموظفين الحاملين بطاقة نخيل.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "تم اطلاق سلف تتراوح بين 5 الى 10 ملايين دينار حسب حدود الراتب للموظفين الحاملين بطاقة نخيل وبدون كفيل".
واوضح المصرف ان "التقديم يتم بعد استلام اول راتب وتكون من خلال فروع المصرف في بغداد والمحافظات"، داعيا "كافة الدوائر الراغبه الى الاستفادة من تلك الخدمة والخدمات الاخرى الاخرى الاسراع بتوطين رواتب موظفيها لتمكين المصرف من ترويج معاملاتهم وبالسرعه الممكنه".
يذكر ان مصرف الرشيد باشر خلال السنوات الماضية بمنح سلف وقروض للمواطنين والموظفين وفق اليات وضوابط معينة.
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