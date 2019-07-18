تجار جميلة: قوات امنية داهمتنا واعتقلت مستوردي العصائر

وقال احد التجار ويدعى محمد سعدون في حديث لـ الخليج 365، إنه "قام بشراء المئات من الاطنان من العصائر المستوردة من الشركات وبمبالغ ضخمة وانه ملزم بتسديدها"، مبينا أنه "تفاجئ بقدوم قوة امنية بحجز البضاعة المستوردة ومنع التصرف بها".وتابع أن "الحكومة لم تقم بمنحنا مهلة لتصريف البضاعة المستوردة، كما ان هناك بعض التجار دفعوا مبالغ ضخمة للشركات المصنعة والبضاعة ما زالت في طريقها للدخول"، لافتا الى ان "التاجر لا يمكن ان يقوم بتصريف هذه البضاعة بين ليلة وضحاها".واشار سعدون الى ان القوة الامنية قامت ايضا بحجز ما يقارب من 14 الى 15 شخصا من التجار، لافتا الى ايقاف العمل في المحلات التجارية.

من جانبه يقول التاجر اسماعيل محمد في حديث لـ الخليج 365، إن "التاجر يتعامل مع شركات عالمية وهناك التزامات مالية"، مبينا انه "قام بشراء بضاعته بلثلاثة ملايين دولار فيما قامت الحكومة باصدار قرار منع الاستيراد لهذه البضاعة في وقت لم تمنح التاجر لاي مهلة لتصريفها".



واضاف محمد ان "القرار ادى الى ايقاف العمل في المحلات والمخازن التابعة له وبالتالي ادى الى حدوث بطالة لاكثر من 150 شخص يعمل لديه".

واوضح محمد ان "منطقة جميلة هو عصب الحياة الاقتصادية للعراق وبالتالي فانه مثل هكذا قرار سيوقف اقتصاد البلد بشكل كامل".