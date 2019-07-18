- 1/2
- 2/2
في تصرف يعتبر "غبيّ" حاول رجل تهريب مخدرات بطريقة سخيفة جدا عبر مطار دولي.
وفي التفاصيل، قالت الشرطة الإسبانية إنها ألقت القبض على رجل في مطار برشلونة الدولي بعد العثور على نصف كيلوغرام من الكوكايين بحوزته.
ويشار الى ان الرجل حاول تهريب المخدرات مُخبأً اياها على نحو سيء تحت باروكة شعر مستعار على رأسه، في خطوة قد يعتبرها البعض غبية. وذلك بسبب سوء حال الباروكة وطريقة وضعها التي كانت مثيرة للشكوك وواضحة بالنسبة للسلطات.
وبحسب ما أعلنت الشرطة، فإنه تم العثور على رجل في مطار برشلونة وهو بغاية التوتر ويظهر عليه الخوف، وكان يحمل قرابة نصف كيلو من الكوكايين. وتقدر قيمة المخدرات التي ضبطت بحوزته، 30 ألف يورو من الكوكايين.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على رجل قام بأغبى عملية تهريب مخدرات في المطار (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.