الكشف عن سبب تأجيل فتح معبر حدودي بين العراق وسوريا

ذكرت صحيفة عربية، عن السبب الرئيسي لتأجيل فتح معبر حدودي بين العراق وسوريا الى اشعار اخر، مبينة ان التاجيل جاء رغم انجاز الاجراءات اللازمة لفتحه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله ان "جهود افتتاح معبر بري بين بلدة سنجار والمناطق السورية التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية (قسد) فشلت، وذلك بعد إصرار السلطات العراقية على رفع العلم السوري على الجانب السوري من المعبر".

واضاف ان "قسد رفضت ذلك"، مشيرا الى ان "أوساط كردية مختلفة تجري مشاورات لتحريك الموضوع، والتوصل إلى حل وسط لافتتاح المعبر الذي سيستخدم أيضا في نقل البضائع البسيطة مع الأفراد".

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من جانبه ذكر مصدر في دهوك ان "المعبر كان مقررا أن يفتتح منذ أسبوع بهدف تسهيل عودة آلاف الأسر الكردية والأيزيدية الموجودة في مخيم الهول ومناطق سورية مختلفة تحت رعاية الأمم المتحدة والتحالف الدولي"، لافتا الى ان "العراق يصر على أن العلم السوري يجب أن يرفع على المعبر".

ونقلت الصحيفة عن المسؤول في بلدة سنون الحدودية خويدا جوكي، قوله إن "جميع الاستعدادات اللازمة لافتتاح المعبر انجزت"، موضحا ان "الاتفاق على افتتاحه أبرم قبل ثلاثة أشهر قامت إثره السلطات العراقية بإنجاز نظام إلكتروني".

يشار إلى أن قوات حماية سنجار المقربة من العمال الكردستاني كانت قد افتتحت خلال سنوات الحرب على تنظيم "داعش" معبرا مع المناطق السورية الخاضعة لسيطرة مقاتلين أكراد، إلا أن هذا المعبر أغلق بعد دخول الجيش العراقي إلى المناطق المتنازع عليها وبضمنها سنجار في تشرين الأول 2017.