عمرو دياب يشعل الانترنت بصورة الغلاف الدعائي لألبومه الجديد

نشر الفنان المصري عمرو دياب صورة جديدة له على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، ظهر فيها بإطلالة كاجوال جديدة أشعل بها مواقع التواصل، وذلك قبل انطلاق ألبومه الجديد في صيف 2019. وظهر دياب مرتدياً سترة زرقاء وقميص بيج من دون إقفال أزراره العليا. وعلق عليها قائلاً: "الصيف ما بيبدأش من غير عمرو دياب"... وأضاف: "أنا غير"، في إشارة لاسم ألبومه الجديد المقرر طرحه صيف 2019. وجاء في تعليقات محبي "الهضبة": "الهضبة نمبر وان".

وقد نالت الصورة تفاعل الالاف من المتابعين، بحيث حققت نسبة تفوق الـ 50 ألف زرّ اعجاب. Advertisements أما على انستغرام، فقد حققت هذه الصورة أكثر من 270 ألف نسبة اعجاب، وسط تعليقات حارة وتهاني وأمنيات بالخير والنجاح.



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