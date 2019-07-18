عمرو دياب يشعل الانترنت بصورة الغلاف الدعائي لألبومه الجديد

نشر الفنان المصري عمرو دياب صورة جديدة له على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، ظهر فيها بإطلالة كاجوال جديدة أشعل بها مواقع التواصل، وذلك قبل انطلاق ألبومه الجديد في صيف 2019.
وجاء في تعليقات محبي "الهضبة": "الهضبة نمبر وان".
وقد نالت الصورة تفاعل الالاف من المتابعين، بحيث حققت نسبة تفوق الـ 50 ألف زرّ اعجاب.
أما على انستغرام، فقد حققت هذه الصورة أكثر من 270 ألف نسبة اعجاب، وسط تعليقات حارة وتهاني وأمنيات بالخير والنجاح.
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