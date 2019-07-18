بالفيديو: ابنة وائل كفوري تحضر حفل والدها في بيروت وهكذا دلّعها..

لأول مرة تظهر ابنة الفنان اللبناني وائل كفوري في حفل لوالدها، الحفل الذي أحياه في بيروت وحضره أكثر من 5000 شخص.

ونشر المراسل الصحفي عمار أورفه لي على حسابه في "إنستغرام" فيديو يتضمن مشاهد من الحفل ومن تصريحات الفنان كفوري.

وأخذت ابنة كفوري الكبيرة ميشال زاوية خاصة لها، ولم تجلس مع الجمهور، لتتابع كل تفاصيل الحفل بينما كانت مزهوة بحب وبفخر كبيرين.

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وأكثر ما لفت في تصريحات كفوري هو تعليقه على حضور ابنته ميشال الحفل، حيث قال: "تؤبر قلبي بنتي".

يذكر أن الفنان وائل كفوري يحاول دائماً إبعاد الصحافة عن حياته الشخصية، التي طرأ عليها تطورات أدت لطلاقه من زوجته أنجيلا، وعن مسألة الخلافات بينه وبين طليقته حول حضانة ابنتيه ميشال وميلانا.