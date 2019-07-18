اخبار العالم

بالفيديو: ابنة وائل كفوري تحضر حفل والدها في بيروت وهكذا دلّعها..

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

لأول مرة تظهر ابنة الفنان اللبناني وائل كفوري في حفل لوالدها، الحفل الذي أحياه في بيروت وحضره أكثر من 5000 شخص.

ونشر المراسل الصحفي عمار أورفه لي على حسابه في "إنستغرام" فيديو يتضمن مشاهد من الحفل ومن تصريحات الفنان كفوري.

وأخذت ابنة كفوري الكبيرة ميشال زاوية خاصة لها، ولم تجلس مع الجمهور، لتتابع كل تفاصيل الحفل بينما كانت مزهوة بحب وبفخر كبيرين.

Advertisements

وأكثر ما لفت في تصريحات كفوري هو تعليقه على حضور ابنته ميشال الحفل، حيث قال: "تؤبر قلبي بنتي".

يذكر أن الفنان وائل كفوري يحاول دائماً إبعاد الصحافة عن حياته الشخصية، التي طرأ عليها تطورات أدت لطلاقه من زوجته أنجيلا، وعن مسألة الخلافات بينه وبين طليقته حول حضانة ابنتيه ميشال وميلانا.

 



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ابنة وائل كفوري تحضر حفل والدها في بيروت وهكذا دلّعها.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا