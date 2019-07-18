الان تتابع وزيرة الدفاع البريطانية: رسالتنا الواضحة لقادة إيران… تراجعوا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:
قالت وزيرة الدفاع البريطانية خلال تصريحات اليوم الخميس أنه من المهم أن نبعث برسالة واضحة لإيران مفادها أننا نريد منها التراجع وخفض التصعيد.
وقالت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت إن بلادها على حق في قلقها على حماية تجارتها في مضيق هرمز، وذلك بعد توترات مع إيران تتعلق بمرور السفن في الخليج.
وتدهورت العلاقات بين طهران والغرب بشكل متزايد بعد احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق وبعدما قالت لندن إن سفنا إيرانية اقتربت من السفينة البريطانية بريتيش هيريتدج، التي تشغلها شركة بي.بي النفطية، في المضيق الواقع بين إيران وشبه الجزيرة العربية.
وأضافت موردونت “نحن على حق في قلقنا على حماية تجارتنا في مضيق هرمز”.
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