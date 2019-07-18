زيادة سنوية بالمعاشات

الموجز

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، عقده أمس الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء إن ميزانية التأمينات والمعاشات وصلت ١٦٠.٥ مليار جنيه سنويا.

وأضاف مدبولي : أنه سيكون هناك زيادة سنوية في المعاشات بنسبة ٥.٧ ٪، كاشفا أن ميزانية المعاشات ترتفع إلى تريليون جنيه .

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وأشار إلى زيادة بند الاستثمارات بنسبة ٤٠٪ هذا العام ليصبح ١٤٠ مليار جنيه بدلا من ١٠٠ مليار جنيه، في موازنة 2019- 2020.

وتابع أن الحكومة منذ أن قدمت الموازنة للبرلمان، لم يطلب منها تعديل أي بند فيها، مشيرًا إلى أن ما تم تقديمه هو ما تم الانتهاء منه.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع تنفيذ الإنفاق بالموازنة ووجه بترشيده.