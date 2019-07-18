بري: موضوع القرار بشأن العمال الفلسطيينين إنتهى وأدعو وزير العمل لإعلان ذلك

اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب إلى اننا "نعيش تداعيات قرار وزير العمل كميل ابو سليمان حول العمال الفلسطينيين والوضع كاد ينفجر والجيش منهك في الطرقات".
ورد رئيس المجلس نبيه بري مؤكدا أن "موضوع القرار بشأن العمال الفلسطيينين إنتهى وادعو وزير العمل الى عقد مؤتمر صحافي وإعلان ذلك".
من جهته، رد رئيس الحكومة سعد الحريري على عمار، قائلا: سأطلب من وزير العمل ان يرفع القرار بشأن مكافحة اليد العاملة الاجنبية الى مجلس الوزراء لنتخذ القرار المناسب".
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