بري: موضوع القرار بشأن العمال الفلسطيينين إنتهى وأدعو وزير العمل لإعلان ذلك

اشار عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​علي عمار​ في مداخلة له خلال جلسة ​مجلس النواب​ إلى اننا "نعيش تداعيات قرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ حول ​العمال​ الفلسطينيين والوضع كاد ينفجر و​الجيش​ منهك في الطرقات".

ورد رئيس المجلس ​نبيه بري​ مؤكدا أن "موضوع القرار بشأن العمال الفلسطيينين إنتهى وادعو وزير العمل الى عقد ​مؤتمر​ صحافي وإعلان ذلك".

من جهته، رد رئيس الحكومة سعد الحريري على عمار، قائلا: سأطلب من وزير العمل ان يرفع القرار بشأن مكافحة اليد العاملة الاجنبية الى مجلس الوزراء لنتخذ القرار المناسب".