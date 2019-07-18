ظريف: أميركا تشن حربا ضد الرعايا الإيرانيين ولو كنا نسعى لتصنيع القنبلة النووية لقمنا بذلك

شدّد وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​، على أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تشنّ حربًا اقتصاديّة على الرعايا الإيرانيين، وحال توقّفها يمكن أن تتبعها خطوات لتخفيف التصعيد"، لافتًا إلى أنّ "وقف الولايات المتحدة حربها الاقتصادية ضدّ إيران، قد يؤدّي إلى تطورات أُخرى في سبيل نزع فتيل التوتر بين الجانبين".

وبيّن "أنّه لم يعقد خلال زيارته الجارية إلى الولايات المتحدة أيّ لقاءات مع المسؤولين الأميركيين"، مركّزًا على "أنّنا لو كنا نسعى لتصنيع القنبلة النووية لقمنا بذلك".