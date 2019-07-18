شدّد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تشنّ حربًا اقتصاديّة على الرعايا الإيرانيين، وحال توقّفها يمكن أن تتبعها خطوات لتخفيف التصعيد"، لافتًا إلى أنّ "وقف الولايات المتحدة حربها الاقتصادية ضدّ إيران، قد يؤدّي إلى تطورات أُخرى في سبيل نزع فتيل التوتر بين الجانبين".
وبيّن "أنّه لم يعقد خلال زيارته الجارية إلى الولايات المتحدة أيّ لقاءات مع المسؤولين الأميركيين"، مركّزًا على "أنّنا لو كنا نسعى لتصنيع القنبلة النووية لقمنا بذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: أميركا تشن حربا ضد الرعايا الإيرانيين ولو كنا نسعى لتصنيع القنبلة النووية لقمنا بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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