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24 قتيلا في حريق استديو التصوير في اليابان

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ذكر مسؤول في فرق الإطفاء اليابانية، في حديث لوكالة "فرانس برس"، أنه يخشى أن يكون 24 شخصا قد قتلوت في حريق متعمد على الأرجح استهدف استديو تصوير في مدينة كيوتو، مشيرا الى أن الفرق عثرت على شخص في الطابق الثاني من المبنى "ولم تبد عليه مؤشرات على ​الحياة​".

ولفت الى أن "10 أشخاص أو أكثر عثر عليهم في نفس الحالة على السلالم المؤدية إلى السطح".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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