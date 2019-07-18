24 قتيلا في حريق استديو التصوير في اليابان

ذكر مسؤول في فرق الإطفاء اليابانية، في حديث لوكالة "فرانس برس"، أنه يخشى أن يكون 24 شخصا قد قتلوت في حريق متعمد على الأرجح استهدف استديو تصوير في مدينة كيوتو، مشيرا الى أن الفرق عثرت على شخص في الطابق الثاني من المبنى "ولم تبد عليه مؤشرات على ​الحياة​".

ولفت الى أن "10 أشخاص أو أكثر عثر عليهم في نفس الحالة على السلالم المؤدية إلى السطح".