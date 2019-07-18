الخارجية العمانية الهجوم الارهابي على موظفي القنصلية التركية بأربيل

دانت ​وزارة الخارجية العمانية​ "الهجوم الإرهابي، الذي استهدف، أمس، موظفي القنصلية التركية في مدينة ​أربيل​ ب​إقليم كردستان​ في ​شمال العراق​".

وأعلنت ​الخارجية التركية​، في بيان، أن "هجومًا مسلحًا غادرًا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارجها؛ ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين الأتراك".