الخارجية العمانية الهجوم الارهابي على موظفي القنصلية التركية بأربيل

دانت وزارة الخارجية العمانية "الهجوم الإرهابي، الذي استهدف، أمس، موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل بإقليم كردستان في شمال العراق".
وأعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن "هجومًا مسلحًا غادرًا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارجها؛ ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين الأتراك".
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