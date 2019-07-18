اليونيسف: توزيع مساعدات ومياه طارئة على 350 ألف نازح يمني

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" عن "توزيع مياه طارئة ومساعدات إنسانية استهدفت 350 ألف نازح في ​اليمن​ منذ مطلع العام 2019"، مشيرةً إلى "إنها قامت بتركيب دورات مياه طارئة لهؤلاء ​النازحين​ خلال الفترة ذاتها".

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