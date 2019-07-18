لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "في ​بعلبك​، عمال ​البلدية​ وموظّفو ​المستشفى الحكومي​ لا يقبضون رواتبهم منذ مدة، والذنب ليس على البلدية ولا على المستشفى، بل على مالية ​الحكومة​". وأضاف "عندما تحصل كارثة أو عاصفة تستنفرون ​الهيئة العليا للإغاثة​". وسأل "هل من كارثة أكبر من جوع مئات تلك العائلات؟" ما في مصاري؟ أكيد في بس أخلاق ما في".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد:هل من كارثة أكبر من جوع مئات العائلات في بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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