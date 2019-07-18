اضراب لمالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت

نفذ مالكو الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت اضرابا اعتراضا على طرح لوحات عمومية جديدة للتداول ضمن مشروع موازنة العام 2019، وذلك تلبية لدعوة نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت.
وقد أقفل اصحاب الشاحنات بوابات المرفأ الرئيسية 14 -9، مما أدى الى توقف سحب البضائع من والى حرم مرفأ بيروت.
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