اضراب لمالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت

نفذ مالكو الشاحنات العمومية في ​مرفأ بيروت​ اضرابا اعتراضا على طرح لوحات عمومية جديدة للتداول ضمن مشروع موازنة العام 2019، وذلك تلبية لدعوة ​نقابة مالكي الشاحنات​ العمومية في مرفأ بيروت.

وقد أقفل اصحاب الشاحنات بوابات المرفأ الرئيسية 14 -9، مما أدى الى توقف سحب البضائع من والى حرم مرفأ بيروت.