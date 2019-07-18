اليوسف نوه بمواقف القوى اللبنانية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

اشار عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية ​صلاح اليوسف​ في حديث للنشرة إلى ان "التوجه الايجابي اعاد الامور الى نصابها الطبيعية، ف​الشعب الفلسطيني​ يريد العيش بكرامة حتى تتم العودة الى دياره".

ونوه اليوسف بـ "مواقف القوى اللبنانية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني على راسها رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وباقي القوى التي تحتضن ​القضية الفلسطينية​ وشعبها اللاجىء".