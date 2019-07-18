اليوسف نوه بمواقف القوى اللبنانية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

اشار عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف في حديث للنشرة إلى ان "التوجه الايجابي اعاد الامور الى نصابها الطبيعية، فالشعب الفلسطيني يريد العيش بكرامة حتى تتم العودة الى دياره".
ونوه اليوسف بـ "مواقف القوى اللبنانية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني على راسها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وباقي القوى التي تحتضن القضية الفلسطينية وشعبها اللاجىء".
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